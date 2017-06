Der Gemeinderat von Gipf-Oberfrick legt die Bildungskarten am Dienstag auf den Tisch: Er informiert über das «Wie weiter» bei der Oberstufe. Die az hat das Szenario, das der Gemeinderat vorschlagen wird, bereits vor zwei Wochen publik gemacht: Er will am Zusammenschluss mit Frick festhalten. Die Oberstufe soll künftig von Frick aus geführt werden, die Schule in Gipf-Oberfrick als Aussenstandort erhalten bleiben.

Das ist für die IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick» der falsche Weg. Sie glaubt, dass die Schule durchaus eigenständig bleiben kann und fordert, dass der Gemeinderat «nun endlich Verhandlungen zur Integration von weiteren Gemeinden» aufnimmt, wie IG-Sprecher Ignaz Heim gegenüber der az sagte. Er ist überzeugt: Mit einer einzigen weiteren Gemeinde – Wittnau, Wölflinswil und Oberhof schicken ihre Oberstufenschüler bereits nach Gipf-Oberfrick – ist die Schule gerettet.

Nun bekommt die IG Unterstützung aus Wittnau: An der Gemeindeversammlung wurde ein Antrag überwiesen, dass der Gemeinderat die «pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Auswirkungen» beider Varianten zu prüfen habe, also die Folgen bei einem Verbleib im Schulverband und bei einer Kündigung desselben. Der Antrag wurde deutlich überwiesen. «Ein klares Zeichen», freut sich Ignaz Heim.

Ist die Schule zu klein?

«Wir nehmen den Auftrag ernst und werden die Abklärungen seriös machen», verspricht die Wittnauer Schulgemeinderätin und Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli. Sie macht aber keinen Hehl daraus, dass sie nicht an eine eigenständige Zukunft der Oberstufe Gipf-Oberfrick glaubt. «Dafür ist die Schule zu klein.» Anders als die IG sieht sie in einer grösseren Schule, wie es Frick ist, vor allem Vorteile. «Die Lehrer haben eine Pensensicherheit und das Freifachangebot ist grösser.» Zudem: «Der Standort Gipf-Oberfrick bleibt ja erhalten, die Schule steht künftig einfach unter der Leitung von Frick.»

Für «absolut unrealistisch» hält Häseli den Vorschlag der IG, weitere Gemeinden an Bord zu holen, damit die Schule eigenständig bleiben kann. Das beurteilt IG-Sprecher Ignaz Heim ganz anders. «Derzeit suchen verschiedene Gemeinden nach Lösungen für ihre Oberstufe.» Er nennt Eiken, Münchwilen und Küttigen als Beispiele. Was ihn vor allem stört, nein: ärgert: «Der Gemeinderat hat in den letzten zwei Jahren nicht einmal versucht, eine andere Gemeinde an Bord zu holen.» Damit habe er den Auftrag, den ihm der Souverän an der Gemeindeversammlung im Juni 2015 gegeben habe, «schlicht nicht umgesetzt».

Auch die Frage, wie viel Autonomie die Gemeinden bei einem Zusammenschluss der beiden Oberstufen verlieren, beurteilen Heim und Häseli konträr. «Bereits heute haben wir zum eigentlichen Schulbetrieb wenig zu sagen», sagt Häseli. Heim dagegen ist überzeugt: «Im Regos-Verband kann eine Verbandsgemeinde seine Anliegen vertreten. Frick will keinen Vertrag abschliessen. Bei dieser Variante hat dann eine Gemeinde wirklich keine Einflussmöglichkeit mehr. Da wird es nur noch eine Schulgeldrechnung geben.»

Zwei Standpunkte. Wer setzt sich durch? Die Gemeindeversammlung wird es weisen.