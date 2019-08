Ein Schwall feucht-kühler Luft strömt einem entgegen, als Geri Hirt, OK-Präsident des Bergwerkfestes vom kommenden Wochenende, das schwere Tor zum Stollen öffnet. Es ist die Türe in eine andere Welt, in den Untergrund, wenn man so will, an den Ort, an dem zwischen 1937 und 1967 Hunderte von Arbeitern, viele aus dem Fricktal, Eisenerz abgebaut haben. Ein mühseliger, harter Job.

Nicht weniger mühselig ist die Arbeit, die sich der Verein Eisen und Bergwerke vorgenommen hat: Er will einen Teil des einst 32 Kilometer langen Stollensystems freilegen und für Besucher zugänglich machen.

Dafür kann der Verein auf viele Freiwillige zählen, die samstags, in ihrer Freizeit, den Stollen Meter um Meter freilegen. «Kein Schoggijob», weiss Hirt, der dankbar ist, dass so viele an die Vision des Vereins glauben und an ihr mitarbeiten, dass so viele für die gute Sache die Ärmel hochkrempeln und «chrampfe», wie er sagt.