Anfang Juni beginnt die Swissgrid mit dem Umzug in den Neubau auf dem ehemaligen Electrolux-Areal in Aarau. Derzeit beschäftigt die nationale Stromnetzbetreiberin in Frick rund 80 und in Laufenburg rund 330 Mitarbeitende. «Das Gros des Umzugs wird Ende Juni abgeschlossen sein. Die Rückbauarbeiten in Laufenburg laufen jedoch voraussichtlich noch bis Ende 2018», sagt Isabelle Wenzinger, Communication Manager bei der Swissgrid. Entsprechend wird Swissgrid seine Fricker Räumlichkeiten per Ende Juni an den Vermieter, die JKB Immobilien AG, zurückgeben. In Laufenburg erfolgt die Rückgabe an die Axpo gemäss Wenzinger etappenweise – die erste Etappe ebenfalls per Ende Juni, die letzte voraussichtlich Ende Jahr.