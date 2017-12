Zwei Pantoffelpaare stehen beim Eingang des Gemeindehauses. Sie äugen mich förmlich an, scheinen mir zuzurufen: He, zieh mich gefälligst an! Soll ich? Soll ich nicht? Heinz Kim, 68, reisst mich aus den Gedanken, befreit mich aus meinem Pantoffel-Dilemma. Er steht in der Tür zum Gemeinderatszimmer. Knallrote Jacke, dunkelblaue Manchesterhose, Trekkingschuhe. Gerüstet für einen Spaziergang durch das Dorf.

«Willkommen in Zuzgen», sagt er, führt mich ins Gemeinderatszimmer – pantoffellos; die vier Filzgesellen harren im Vorraum des Gemeindehauses der nächsten Besucher, denen sie ein schlechtes Gewissen machen können.

An die Wand gepinnt ist eine Karte der Gemeinde. Heinz Kim, seit 2002 und noch bis Ende Jahr Gemeindeammann von Zuzgen, zeigt auf die unterschiedlich eingefärbten Bereiche auf der Karte. Braun steht für die vier Kernzonen, auf die man im Dorf «schon stolz ist»; gelb sind die Wohngebiete, unter anderem die neueren Bauten am Hang, die sich «gut ins Dorfbild integrieren», findet Kim. Man spürt: Da ist jemand in seinem Element.

Dann mal los. Heinz Kim ist flott unterwegs, was zum einen seinem Naturell geschuldet ist, zum anderen den frostigen Temperaturen an diesem Morgen.

Heinz Kim, wir starten unseren Spaziergang beim Gemeindehaus. Was bedeutet Ihnen dieses Haus?

Heinz Kim: Es ist die Anlaufstelle für unsere Bürger. Das Gemeindehaus hat für die Gemeinde eine zentrale Funktion.

Sie gingen 16 Jahre ein und aus. Ende Jahr geben Sie die Schlüssel ab. Wie ist das Gefühl?

Ähnlich wie damals, 2007, als ich pensioniert wurde. Natürlich ist Wehmut dabei, zu wissen, dass ich den Schlüssel bald nicht mehr in der Tasche habe. Aber es ist auch eine Erleichterung. Eine Last fällt ab. (Lacht.) Man wird nicht jünger.

Was hat Sie motiviert, die Last so lange mitzutragen?

Die Freude an der Dorfpolitik. In der Gemeinde kann man noch sehr direkt etwas bewegen. Ich sagte früher einmal: Das Amt des Gemeindeammanns ist das Schönste überhaupt. Nach 16 Jahren kann ich bestätigen: Es ist so.

War dieses Bewegen-Können die Motivation für Sie, in die Politik einzusteigen?

Ja, und ich kann heute sagen: Es gelang mir und meinen Gemeinderatskollegen, in dieser Zeit einiges zu bewegen.

Dachten Sie vor 16 Jahren, dass Sie so lange Ammann bleiben?

Nein, dass es 16 Jahre werden, dachte ich nicht. Allerdings ging ich schon davon aus, dass ich das Amt über mehrere Legislaturen ausüben werde. Ich war damals ja ein Newcomer, ein Quereinsteiger ohne grosse politische Erfahrung. Ich wurde gleich zum Ammann gewählt. Bis ich alles kannte, war die erste Legislaturperiode auch schon um. Nach acht Jahre sagte ich: Gut, jetzt hast Du ein paar Dinge bewegt, doch das reicht noch nicht. Nach zwölf Jahren fiel die Bilanz nochmals deutlich besser aus. Doch damals hatten wir mehrere Projekte, die ich unbedingt noch zu Ende begleiten wollte – und so kandidierte ich ein weiteres Mal.

Zu den Projekten, die Kim unbedingt abschliessen wollte, gehört der Umbau des alten Schulhauses, an dem wir eben vorbeischlendern. Kim bleibt kurz stehen, blickt auf das Dorf hinunter, das sich an diesem Morgen in Nebel hüllt. «Mir war wichtig, dass die Infrastruktur für die Zukunft gerüstet ist, wenn ich abtrete.» Er nickt. «Das ist sie nun.»

Eben fährt der Pöstler vorbei, winkt, grüsst. Hier im Dorf kennt jeder jeden. Eine Frau mit Hund kommt uns entgegen, der Hund wedelt freudig. «En schöne Tag», wünscht die junge Dame beim Vorbeigehen.