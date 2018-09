Mit Blaulicht bei den Leuten – das wollen immer mehr Blaulichtorganisationen auch kommunikationstechnisch sein. Polizeikorps und Feuerwehren setzen deshalb neben den konventionellen Informationskanälen immer häufiger auch auf die sozialen Medien – allen voran auf Twitter und Facebook.

Diesem Trend folgt nun auch die Polizei Oberes Fricktal. Die Erfahrungen anderer Regionalpolizeien mit Auftritten in den sozialen Medien seien positiv, hält Polizeichef Werner Bertschi in einer Mitteilung fest. Dies «hat uns dazu bewogen, diesen Schritt ebenfalls zu tun».

Mit dem neuen Facebook-Auftritt, der seit 1. September online ist, wolle die Polizei «vermehrt über polizeiliche Aktualitäten aus dem oberen Fricktal berichten und in direkte Interaktion mit der Bevölkerung treten». Ziel ist es denn auch, dass die Informationen schneller zur Bevölkerung gelangen.

Das Bedürfnis, schnell informiert zu werden, scheint in der Tat zu bestehen: Bis gestern hatten die Seite bereits 163 Personen abonniert – – und dies, ohne dass die Polizei das neue Angebot gross publik gemacht hatte.

Doch was taugt der neue Auftritt? Die AZ hat ihn unter die Lupe genommen. Und gibt ihm, Facebook-konform, einen Daumen nach oben. Zum einen werden regelmässig Beiträge gepostet – das ist zentral in den sozialen Medien.

Die Top News ist eine Radarkontrolle, welche die Polizei Oberes Fricktal in Sulz durchgeführt hat. Die Kontrolle ist zwar bereits rund drei Wochen alt – der Automobilist, der mit 78 km/h durchs Dorf flitzte, dürfte sie allerdings nicht so schnell vergessen. Gelungen ist auch, dass immer wieder Videos in die Posts eingebaut werden – so ist ein eindrückliches Video der Stadtpolizeien Zürich und Winterthur zu sehen, das den toten Winkel im Auto thematisiert.

Zum anderen gefällt, dass die Seite die Besucher persönlich anspricht und auch etwas aus dem internen Nähkästchen plaudert. So etwa erfährt man, wie die Mitarbeiter der Polizei Oberes Fricktal am Radrennen der Kapo Aargau abgeschnitten haben und ob Fricktaler auf das Podest fuhren.