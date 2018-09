Es war ein veritabler Schock für die Region: Im April kündete das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) nach personellen Abgängen im Spital Laufenburg an, es werde den Standort Laufenburg überprüfen. Zur Diskussion stand auch das komplette Aus als Akutspital; in diesem Fall wäre Laufenburg in ein reines Pflegeheim mit Ambulatorium umgewandelt worden.

Der Aufschrei bei Politikern, Ärzten und in der Bevölkerung war gross. Im Juli dann kam die (halbe) Entwarnung: Beim Spital Laufenburg gibt es zwar einen Aderlass. Umgesetzt wird aber nicht das Radikalszenario, sondern ein «Light»-Szenario. Danach bleibt Laufenburg ein Akutspital – einzig die operative Chirurgie wird abgezogen und nur noch in Rheinfelden angeboten. Was in Laufenburg bleibt, ist die nicht-operative Chirurgie, die Orthopädie, die stationäre innere Medizin, die 24-Stunden-Überwachungsstation, der 24-Stunden-Notfallbetrieb, das Pflegeheim sowie das ambulante Angebot. Die Anpassung wurde per 1. September umgesetzt.

Viele Frage blieben offen

Auf dem Weg zum Entscheid nahm das GZF auch die Fricktaler Grossräte mit an Bord. An zwei Treffen diskutierte die Spitalleitung mit den Politikern die beiden Szenarien. Dabei seien viele Fragen aufgetaucht, «die teils nicht oder widersprüchlich beantwortet wurden und zu Irritationen führen», schreibt Elisabeth Burgener in einer Interpellation, die sie Ende Juni – wenige Tage vor dem Szenarienentscheid des GZF – eingereicht hat und die von sechs der sieben Grossräte aus dem Bezirk Laufenburg unterschrieben wurde. Einzig Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli hat die Eingabe nicht unterzeichnet.