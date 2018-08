Mit Möhlin, Wallbach, Münchwilen, Frick und Gipf-Oberfrick gehören weitere fünf Gemeinden zu den besonders teuren Pflastern: Sie schaffen es in die zweithöchste Kategorie; das Musterhaus kostet hier zwischen 1,1 und 1,24 Millionen Franken. Als grösster Preistreiber wirkt in diesen Gemeinden, besonders in den Gemeinden um Rheinfelden, die Nähe zu Basel. Alle punkten sie zudem mit einer guten Verkehrsanbindung, (relativ) tiefen Steuersätzen und ruhigen Wohnlagen.

Beim Einfamilienhaus schafften es im zweiten Halbjahr 2017 mit Kaiseraugst, Magden und Rheinfelden gleich drei Gemeinden in die höchste Preiskategorie. Ein 5,5-Zimmer-Einfamilienhaus kostet hier zwischen 1,25 und 1,61 Millionen Franken. Die drei Fricktaler Kommunen befinden sich damit in illusterer Gesellschaft mit Gemeinden wie Aarau, Baden, Wettingen, Bergdietikon oder Oberwil-Lieli.

Wer im Fricktal ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss mancherorts tief in die Tasche greifen. Dies zeigt ein Blick auf den NAB Immo-Index, der halbjährlich erhoben wird. Der Index vergleicht die Preise einer Musterwohnung und eines Musterhauses in allen 212 Aargauer Gemeinden.



Insgesamt stuft der NAB Immo-Index die Preislagen in sieben Kategorien ab. In den tiefsten zwei Kategorien – hier kostet das Musterhaus weniger als 900'000 Franken – findet sich keine einzige der 32 Gemeinden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. Am günstigsten kommt man im Fricktal in Zeihen, Mettauertal und Schwaderloch zum Musterhaus. Hier kostet es zwischen 900'000 und 950'000 Franken. Der kantonale Schnitt liegt bei 1,1 Millionen Franken, was in etwa dem Preisniveau von Frick entspricht.

Die Preise liegen damit heute um satte 50 Prozent über jenen von 1998, wie der NAB Immo-Index aufzeigt. Bleibt man beim Musterhaus, das heute im Schnitt 1,1 Millionen kostet, lag der Preis für ein vergleichbares Objekt vor 20 Jahren bei 730'000 Franken. Noch deutlicher ist der Unterschied bei der Musterwohnung: Sie ist heute im Schnitt um 60 Prozent teurer als 1998. Im kantonalen Durchschnitt bezahlt man heute für die Musterwohnung laut Immo-Index 720'000 Franken. Vor 20 Jahren kostete eine vergleichbare Wohnung somit um die 450'000 Franken.

Grosse Preisspanne

Auch bei den Wohnungen gilt: In manchen Fricktaler Gemeinden muss man über einiges Kapital verfügen, wenn man sich hier eine Wohnung leisten will. Am teuersten ist die Musterwohnung in Rheinfelden und Magden; hier zahlt man zwischen 875'000 und 1,05 Millionen Franken. Die beiden Gemeinden landen damit in der teuersten Kategorie – und halten mit Aarau und den östlichen, nahe bei Zürich gelegenen Gemeinden mit.

Ebenfalls teuer ist eine Wohnung in Kaiseraugst, Möhlin und Wallbach; hier liegen die Preise für die Musterwohnung zwischen 800'000 und 874'999 Franken. In der dritten Preiskategorie, jener, in der man zwischen 750'000 und 799'000 Franken hinblättern muss, liegt Gipf-Oberfrick. Frick folgt – zusammen mit sieben weiteren Fricktaler Gemeinden – knapp dahinter.

Wer es günstiger haben will und auf Zentrumsnähe verzichten kann, der sollte sich in Oberhof, Zeihen, Mettauertal und Schwaderloch umschauen. Die vier Gemeinden liegen preislich in der sechsten Kategorie (von sieben); die Musterwohnung kostet hier zwischen 600'000 und 649'999 Franken. Allerdings gibt es ein grosses Aber: Der Wohnungsbestand ist in diesen Gemeinden doch recht klein. Es dürfte also öfter beim Sich-Umschauen bleiben.

Im Schnitt 720'000 Franken

Im kantonalen Durchschnitt kostet eine Musterwohnung 720'000 Franken. In den günstigsten Gemeinden – dazu gehören in der Nähe Thalheim und Mandach – bekommt man sie für 550'000 Franken. Die Preisschere innerhalb des Kantons hat sich damit im letzten Jahr weiter geöffnet.

Die Preise für Eigentumswohnungen dürften, zumindest kurz- bis mittelfristig, in einigen Gemeinden etwas unter Druck kommen. Denn die vergleichsweise tiefe Zuwanderung und die anhaltende Bautätigkeit haben dafür gesorgt, dass die Leerwohnungsziffer im Aargau im letzten Jahr auf 2,34 Prozent gestiegen ist. Das freut die Mieter, denn hohe Leerwohnungsbestände sorgen in der Regel für tiefere Mieten – was seinerseits den Eigentumsmotor, gerade bei Wohnungen, etwas drosseln kann. Aber der Motor wird, davon gehen Immobilienexperten aus, an den guten Lagen im Fricktal weiter zufrieden vor sich hin schnurren. Sprich: Die Preise werden weiter steigen.