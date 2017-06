Das Rehmann-Museum beschreitet neue Wege. Drehten sich die Ausstellungen im Ateliermuseum mit Skulpturengarten bisher primär um das Werk des 95-jährigen Bildhauers Erwin Rehmann, so «ist diesmal alles anders». Das sagte Geschäftsführerin Regula Laux an der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Sogar die Pressekonferenz fand in unüblichem Rahmen statt: Draussen, bei den Gewächshäusern der Gärtnerei Leuenberger, statt im Museum. Warum, das wurde rasch klar: Drei junge Streetart-Künstler waren live daran, die Wände eines alten Arbeitsgebäudes zu besprayen.

In der Ausstellung «Under Construction», die am 1. Juli Vernissage feiert, zeigen fünf Künstler und eine Künstlerin ihre Werke. «Sie alle verbindet, dass ihre Laufbahn auf der Strasse begann», sagte Laux. Die Künstler werden einerseits das Museum und seinen Garten bespielen. Unter anderem zeigt David Monllor fotorealistische Ölbilder, Benjamin Solt stellt Betonstelen auf und die Künstlerin Mizzo gestaltet eine Wandinszenierung. Andererseits wird aber auch der öffentliche Raum von der Ausstellung in Anspruch genommen.