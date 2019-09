Das Ende des Schuhhauses Frank löst in der Region Bedauern aus. Am Wochenende gab der Traditionsbetrieb bekannt, dass die Schuhhäuser Frank in Möhlin, Frick und Sissach sowie das Schuhhaus Storchen in Aarau ihre Türen im Frühjahr 2020 schliessen. Obwohl die Schuhhandlung, die im Jahr 1925 in Möhlin gegründet wurde, finanziell auf einem stabilen Fundament stehe, sei dieser Schritt «wegen des Strukturwandels mit ausbleibender Kundschaft und erodierenden Umsätzen unvermeidlich» gewesen, heisst es in einer Mitteilung.

«Das Schuhhaus ist aus dem Dorf kaum wegzudenken», sagt der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni. Mit dem Schuhhaus seien viele persönliche Erinnerungen verknüpft. «Es stimmt mich traurig und nachdenklich, dass dieser Traditionsbetrieb nun verschwindet.» Böni denkt in diesem Moment vor allem an die Angestellten und die Familie Frank. Auch Daniel Suter, Gemeindeammann von Frick, spricht von grossem Bedauern. «Das Schuhhaus war ein wichtiges Geschäft an der Fricker Hauptstrasse. Diese Aufgabe schmerzt.»

Gewerbeverein zeigt Verständnis für Entscheid

Franziska Bircher, Präsidentin des Vereins Gewerbe Region Frick Laufenburg, hat ihre Besuche im Schuhgeschäft in guter Erinnerung. Sie habe immer wieder Schuhe bei Franks gekauft. «Dabei schätzte ich stets die super Beratung», sagt sie. Schade sei auch, dass mit der Aufgabe Lehrstellen in der Region verloren gingen. Aber: Wie Fredy Böni und Daniel Suter zeigt auch Bircher Verständnis für den Entscheid. «Der Schritt wirkt wohlüberlegt», sagt sie. In der Aufgabe sieht sie «ein Zeichen der Zeit». Einer Zeit, in welcher der Online-Markt immer mehr Einfluss habe.

Das bestätigt sowohl die Familie Frank in ihrer Mitteilung. Das bestätigt aber auch Simon Ursprung, selber Inhaber eines Schuhgeschäfts in Gipf-Oberfrick. Dass es nun ein alteingesessenes Unternehmen mit einem tollen Standort gerade in Frick erwische, habe ihn überrascht. Aber auch er weiss um die Schwierigkeiten in der Branche. Vor Jahren schon hat er sich auf Orthopädie-Schuhe spezialisiert. «Nur so hat es noch funktioniert», sagt er.

Bis zur Schliessung im Frühjahr soll in den Geschäften der Familie Frank Normalbetrieb herrschen. Fredy Böni und Daniel Suter hoffen, dass es danach Anschlusslösungen für die frei werdenden Ladenflächen gibt. Eine Hoffnung, die auch Franziska Bircher teilt. «Das wird wohl nicht einfach, aber es wäre wünschenswert für die Standorte.»