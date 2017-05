Am Sonntag, 21. Mai, findet in Stein die Referendumsabstimmung über die Sanierung des alten Zollhauses statt. An der Gemeindeversammlung im Dezember ergab sich in geheimer Abstimmung eine Pattsituation, womit der Kredit von 1,2 Millionen Franken abgelehnt war. Die Interessengemeinschaft Altes Zollhaus sammelte daraufhin 230 Unterschriften und brachte damit das Referendum zustande. Nun haben die Stimmberechtigten an der Urne das letzte Wort. Eine Woche vor der Abstimmung, beantwortet die «Schweiz am Wochenende» die wichtigsten Fragen.

1 Worüber befinden die Steiner Stimmberechtigten am kommenden Wochenende genau?

Der Gemeinderat möchte aus dem alten Zollhaus am Brückenkopf der alten Holzbrücke ein Kulturhaus machen. Das Gebäude ist seit einigen Jahren im Besitz der Einwohnergemeinde. Mit den 1,2 Millionen Franken soll nun die Bausubstanz sanft saniert werden. Zudem soll auf der Nordseite ein Anbau errichtet werden. Dort soll ein rund 70 Quadratmeter grosser Mehrzweckraum entstehen. Weiter sind im Kostenvoranschlag neue Toiletten, eine neue Treppe, die Kücheneinrichtung und Umgebungsarbeiten enthalten.

2 Wer befürwortet das Projekt und wer kämpft dagegen?

Der Gemeinderat hat das Projekt der Gemeindeversammlung vorgelegt und befürwortet es. Im Abstimmungskampf hält er sich jedoch zurück. Hier setzt sich die IG «Altes Zollhaus» mit ehemaligen Gemeinderäten und Vertretern des Kulturvereins für die Sanierung und den Anbau ein. Dagegen kämpfen die SVP Ortspartei und die IG «Für eine vernünftige Sanierung des alten Zollhauses».

3 Vor fünf Jahren wurde der Projektierungskredit genehmigt. Warum kommt die Opposition erst jetzt?

«Wir mussten erst die Fakten kennen», erklärt SVP-Ortspartei-Präsident Kurt Hofmann. Dies sei erst mit der Versammlungsvorlage der Fall gewesen. «Vorher war das Projekt für uns nicht greifbar.»

4 Weshalb braucht es die Sanierung des alten Zollhauses?

«Das alte Zollhaus hat einen historischen Wert», sagt Hugo Sacher von der befürwortenden IG «Altes Zollhaus». Zudem bilde es für alle, die über die alte Holzbrücke nach Stein kommen, das Eingangstor in die Gemeinde. Und: «Die Bausubstanz des alten Gebäudes hat gelitten. Eine sanfte Sanierung ist notwendig», sagt Sacher. Selbst für Hofmann ist klar: «Das Zollhaus muss saniert werden und erhalten bleiben.»

5 Hauptkritikpunkt der Gegner sind die Kosten. Handelt es sich um ein Luxusprojekt?

«Es wird mit der grossen Kelle angerichtet», ist Hofmann überzeugt, «es ginge sicher kostengünstiger.» Eine Sanierung ohne Anbau sei gemäss Auskunft von Architekten für die Hälfte des Preises möglich. Dieser Aussage widerspricht Hugo Sacher. «Die Kosten für den Anbau betragen nur rund ein Viertel der Gesamtkosten.» Das vorliegende Projekt sei überdies kein Luxusprojekt, sondern die Möglichkeit, die Umgebung des alten Zollhauses zu beleben und der Bevölkerung mit kulturellen Veranstaltungen etwas zu bieten. Finanzieller Gewinn lasse sich aber damit kaum erwirtschaften, gibt Sacher zu.

6 Braucht die Gemeinde Stein überhaupt einen neuen Raum für kulturelle Veranstaltungen?

Auch in dieser Frage scheiden sich die Geister. «Nein», ist Hofmann überzeugt, «der Anbau ist unnötig.» Es gebe in Stein bereits den Saalbau, begründet er. Die Gemeinde bewerbe diesen in einer Broschüre mit dem Titel «Ein Raum – 1000 Möglichkeiten». Die Befürworter dagegen sehen Bedarf für einen Kulturraum für kleinere Veranstaltungen wie Lesungen, Kabarett, Kleintheater oder Vorträge. «Solche Veranstaltungen sind im Saalbau mit 400 Plätzen verloren», so Sacher. Andere, kleinere Lokalitäten seien nicht im Besitz der Gemeinde und deshalb oft nicht verfügbar.

7 Wäre eine Sanierung des Zollhauses ohne Anbau eine Alternative?

Sie steht in der jetzigen Abstimmung nicht zur Debatte, ist bei den Gegnern aber ein Thema: «Es könnte zum Beispiel ein Übungsraum für die Musikschule eingerichtet werden», sagt Hofmann. Dieser könnte auch für Apéros oder Lesungen mit bis zu 25 Besuchern genutzt werden. Rendite könnte auch mit dieser Lösung kaum erzielt werden, ist sich Hofmann bewusst. «Aber die Investition wäre auch deutlich geringer.» Für Sacher dagegen ist klar: «Ohne Anbau sind keine Veranstaltungen für 50 bis 60 Leute möglich, wie sie der Kulturverein plant.» Eine Belebung des Gebiets bliebe damit auch aus.