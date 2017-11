Spesen: Jeder macht es anders

Gerade bei den Spesen und den zusätzlich abgegoltenen Leistungen zeigt sich der föderale Geist der Schweiz par excellence. Das fängt damit an, dass die einen Gemeinden ihren Exekutivpolitikern Spesen zahlen, andere nicht. Es geht weiter, indem jede Gemeinde für sich regelt, was in der Pauschale enthalten ist und was nicht. Und endet schliesslich in den Ansätzen, die pro Stunde für zusätzliche Leistungen ausbezahlt werden; die Stundenansätze liegen zwischen 27 und 60 Franken.

Hier, bei der Stundenentschädigung, sähe auch Roger Fricker am ehesten Handlungsspielraum. «Wenn man die Entschädigung erhöhen will, dann sollte man nicht die Pauschale raufsetzen, sondern die Stundenansätze.» Das sei gerechter, denn «dann bekommt der mehr, der auch viel für die Gemeinde tut», sagt Fricker, der gleichzeitig Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung des Bezirks Laufenburg ist.

Eine der Gemeinden, die das Frickersche Credo bereits lebt, ist Gipf-Oberfrick. Hier sind die Pauschalentschädigungen mit 32'000 Franken für den Ammann, 20'000 für den Vize und je 17'000 Franken für die Gemeinderäte verhältnismässig tief. Daneben stehen rund 62'000 Franken pro Jahr für aufwandbezogene Vergütungen zur Verfügung.