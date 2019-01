Am Freitag, 1. Februar, tritt Daniel Basler seine Stelle auf dem Betreibungsamt Region Mumpf als neuer Amtsleiter an. Er tritt die Nachfolge von Franziska Zurfluh an, die auf ein anderes Betreibungsamt gewechselt hat. Basler hat auf dem Betreibungsamt Siggenthal-Lägern gearbeitet und besucht den Speziallehrgang für Betreibungsfachleute. Im Januar wurde das Betreibungsamt durch Stellvertreterin Ursula Stocker geführt.

Mit dem Stellenantritt von Daniel Basler hat das Betreibungsamt wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet: Montag 10 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Dienstag 14 bis 16.30 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 10 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr; Freitag 14 bis 16 Uhr. (AZ)