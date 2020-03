Corona-Virus: Besuchsverbot beim Gesundheitszentrum Fricktal

Das hausweite Besuchsverbot gilt sowohl für die Akutspitäler in Rheinfelden und Laufenburg als auch für die dort angesiedelten Pflegeheime sowie für die Villa Robersten in Rheinfelden.

Das Besuchsverbot tritt per sofort bis auf weiteres in Kraft, heisst es in einer Mitteilung des GZF.

Aus Pietätsgründen sind Besuche von Menschen in lebensbedrohlichem Zustand oder am Lebensende weiterhin erlaubt. Väter – sofern sie gesund und symptomfrei sind – dürfen ihre Partnerin an der Frauenklinik ebenfalls kurz besuchen. (az)