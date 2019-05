Regierungsrat und Kulturdirektor Alex Hürzeler wohnt selber in Oeschgen, dem Winterquartier-Ort des Circus Nock. Er gehe von Kindesbeinen an in den Circus Nock, sagt Hürzeler, das erste Mal sei er vor bald 50 Jahren im Nock-Chapiteau gesessen. Diese Faszination für den Zirkus hat sich bis heute gehalten. «Wenn immer möglich besuchte ich die Premiere oder, wenn dies aus zeitlichen Gründen nicht ging, eine andere Vorstellung.» Für ihn geht denn auch «ein Stück lieb gewonnene Heimat» verloren.

Überrascht ist Hürzeler vom Moment und der Radikalität des Schrittes. Dass es für die klassischen Zirkusunternehmen in der Schweiz in den letzten Jahren immer schwieriger geworden sei, sei leider eine Tatsache. Das Zuschauerinteresse sei gesunken, die Auflagen, die an Zirkusse gestellt werden, dagegen immer mehr gestiegen. «Dass es da finanziell eng werden kann, ist nachvollziehbar.»

Hürzeler hat sich als Kulturdirektor denn auch dafür starkgemacht, dass auch die traditionellen Aargauer Zirkusse Anspruch auf Swisslos-Beiträge erhalten. «Das war vor wenigen Jahren noch nicht der Fall.»

Er sei überzeugt, dass auch die traditionelle Zirkuskunst Unterstützung verdiene und als Teil des Aargauer Volksbrauchtums anzusehen sei. «Sie stellen einen wichtigen Teil unserer Geschichte dar und verdienen es deshalb, unterstützt zu werden», sagt Hürzeler. Auch persönlich kennt der Regierungsrat die Familie – von seiner Zeit als Gemeindeammann von Oeschgen ebenso wie als Regierungsrat.