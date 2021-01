Betrüger wollen mit gefälschten Gemeinde-Mails absahnen

Das Mail sieht täuschend echt aus. Absender: Daniel Sonderegger, Leiter Einwohnerdienste der Gemeinde Kaiseraugst. Inhalt: der Hinweis auf ein Abstimmungsresultat, im Anhang ein Dateiordner im ZIP-Format. Im Text gibt es keine Schreibfehler, sogar die Signatur am Ende der Nachricht stimmt. Dabei ist das Mail gefälscht. Die Gemeinde Kaiseraugst ist in den vergangenen Tagen Opfer von «Phishing»-Betrügern geworden.

Dunkel warnt: Wer ein Mail mit der Gemeinde oder einem Mitarbeitenden als vermeintlichem Absender erhält, soll zunächst die Korrektheit der Absenderadresse prüfen. «Wir nutzen Adressen nach dem Schema vorname.nachname@kaiseraugst.ch – ohne Zusatz am Ende», sagt Dunkel. In den Absenderadressen der gefälschten Mails war jeweils der Teil hinter dem @ verändert. Wird ein Betrugsversuch festgestellt, gilt es, das Mail sofort definitiv zu löschen. Im Zweifel stehe die Gemeindekanzlei für Rückfragen zur Verfügung, sagt Dunkel.

Die Betrüger nutzen in Kaiseraugst vor allem die E-Mail-Adressen der Abteilung Einwohnerdienste, vereinzelt auch weitere Adressen. Sogar jene von Gemeindepräsidentin Françoise Moser. Den Betrugsversuch bemerkt habe man, weil die gefälschten Mails auch an andere Mitarbeitende und Abteilungen der Gemeinde verschickt worden seien, sagt Gemeindeschreiber Rolf Dunkel. Und:

Beim sogenannten Phishing handelt es sich um eine Technik, über gefälschte E-Mails, Websites oder Kurznachrichten an Geld oder vertrauliche Daten eines Internet-Nutzers zu gelangen. Dazu können Kreditkarten- oder E-Banking- und Kontoangaben gehören.

Auch intern gab die Gemeinde sofort die Weisung raus, keinesfalls den Anhang der Mails zu öffnen oder herunterzuladen und allfällige Links in den Nachrichten nicht anzuklicken. Was passiert wäre, hätte jemand den angehängten ZIP-Ordner heruntergeladen, ist offen. «Alle, die ein solches Mail erhielten, haben dieses sofort gelöscht», sagt Dunkel. Auch von allfälligen Betrugsfällen in der Bevölkerung hat er keine Kenntnis.

Bei der Kantonspolizei Aargau gehen immer wieder Meldungen zu solchen oder ähnlichen Betrugsversuchen und -fällen ein. Sprecherin Aline Rey zur AZ: