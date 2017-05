Mannschaft zeigt Offenheit

Rheinfelden hat dabei eine lange Geschichte, was Frauen in der Feuerwehr angeht. Die Frauenquote liegt heute mit 19 Prozent deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Vor einigen Jahren verfügte das Zähringerstädtchen gar über die höchste Frauenquote im Kanton. Und mit Claudia Rohrer war während über zehn Jahren eine Frau Kommandantin.

Rohrer erinnert sich heute noch gut an ihre Anfänge in der Rheinfelder Feuerwehr 1991. Damals galt für Frauen in der Schweiz noch nicht einmal die Feuerwehrpflicht (siehe Box). «Es war eine Männerdomäne, aber die Männer zeigten sich offen und wir Frauen konnten uns gut integrieren», sagt Rohrer. Das habe vor allem mit dem damaligen Kommandanten und seiner Führungsebene zu tun gehabt. «Sie haben sich stark um die Integration der Frauen bemüht. Das zeigte sich auch in der Offenheit der Mannschaft.» Claudia Rohrer absolvierte mehrere Weiterbildungen, besuchte Kurse, war zuletzt nicht nur Kommandantin, sondern auch als kantonale Feuerwehrinstruktorin tätig.

Heute ist die Feuerwehr Rheinfelden zwar wieder unter der Führung eines Mannes, an der Offenheit aber hat sich nichts geändert. «Frauen werden bei uns in allen Bereichen eingesetzt», sagt Shirin Scheidegger. Sie selber ist das beste Beispiel, ist sie doch in der Stabsgruppe, in der Rekrutierung und als Gruppenführerin engagiert – und im Atemschutz, der weithin als eine der härtesten Feuerwehr-Disziplinen bekannten Abteilung.

An der körperlichen Grenze

An die Grenzen gestossen ist Shirin Scheidegger bis jetzt einmal. Sie kann sich genau erinnern. Eine Atemschutz-Übung. Eine steile Treppe und die Aufgabe, mit einem Kollegen eine bewusstlose Person zu bergen. «Als wir draussen waren, konnte ich nicht mehr», erzählt sie. Allein die Atemschutz-Ausrüstung wiegt bis zu 35 Kilogramm.