Eigentlich hatten Edith und Hansueli Christen das alte Bauernhaus ursprünglich nur gekauft, um die Scheune in Parkplätze umzuwandeln. «Dann hatten wir die Idee, daraus ein Café zu machen. Und nun bauen wir ein Eventlokal mit Restaurant und Zimmern», sagt Hansueli Christen.

«Auberge Passepartout», nennen Christens ihr Projekt. «Wir möchten das Dorfbild genau so erhalten, wie es war. Es soll nach dem Umbau wieder wie vorher aussehen», so Hansueli Christen. Die Herberge soll ein Treffpunkt für Genuss und Freude sowie ein Augen- und Ohrenschmaus werden. An Ideen mangelt es Edith und Hansueli Christen nicht. Bereits angedacht sind Veranstaltungen wie Märkte und Oldtimer-Ausstellungen.

Der Platz eignet sich auch aus geschichtlichen Gründen für eine Begegnungsstätte, wie Dorfhistoriker Franz Wülser weiss. Die nun abgebrochene Liegenschaft dürfte laut Franz Wülser, etwa 1870 gebaut worden sein und diente lange als «Speisewirtschaft und Spezereihandlung», wie eine alte Zeiher Postkarte aus den 1930-Jahren beweist. Es handle sich um das Ursprungshaus der «Salzers»-Hossli, die das Monopol für den Salzhandel in Zeihen hatten, so Franz Wülser.