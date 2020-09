«Bedauerlich für die Bank, aber auch für Möhlin»: Fricktaler Kunden äussern sich zum NAB-Aus

Im Fricktal gehört die Filiale der Neuen Aargauer Bank (NAB) in Möhlin zu den Verlierern im Zusammenhang mit der geplanten Zusammenführung von NAB und Credit Suisse. Sie wird neben 13 weiteren Filialen im Aargau per 22. November aufgehoben. Erhalten im Fricktal bleiben nur die Standorte Frick und Rheinfelden. Wie kommen die Pläne vor Ort an?

Was sagen die Menschen in Möhlin zu den von den Banken vorgebrachten Gründen für die Fusion? Dass digitale Bank-Dienstleistungen immer wichtiger würden und die Rolle von Filialen sich im Wandel befinde. Die «Aargauer Zeitung» hat Möhliner Passanten nach ihrer Meinung dazu befragt.