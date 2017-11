Der Bauboom im Fricktal hält an. Dies zeigt die neue Baustatistik, die der Kanton am Mittwoch publiziert hat. Die Zahlen sind eindrücklich. Insgesamt investierten Private und Unternehmer 2015 im oberen Fricktal gut 182 Millionen Franken, im unteren sogar knapp 428 Millionen Franken.

Im oberen Fricktal flossen 72 Prozent der Investitionen in den Wohnungsbau; im unteren dagegen sind es «nur» 38 Prozent. Das Ungleichgewicht liegt an den beiden Pharmariesen Novartis und Roche. Sie investierten massiv in ihre Standorte Stein und Kaiseraugst. Gesamthaft beliefen sich die Investitionen in Gewerbe- und Industriebauten in Stein 2015 auf 62 Millionen Franken, in Kaiseraugst sogar auf 91 Millionen.

Mit anderen Worten: Allein in diesen beiden Gemeinden investierten Unternehmen fast viermal so viel wie Unternehmen im ganzen oberen Fricktal (40 Millionen). Hinter Stein und Kaiseraugst folgen bei den Gewerbe- und Industriebauten Kaisten mit Investitionen von knapp 18 und Möhlin mit solchen von knapp 16 Millionen Franken. In 14 Gemeinden entstanden 2015 keine neuen Gewerbe- und Industriebauten.

Rheinfelden baut am meisten

Im Wohnungsbau schwingt Rheinfelden die Maurerkelle am stärksten: Im Zähringerstädtchen wurden 2015 81 Wohn-Millionen verbaut. Es folgen Möhlin mit 28, Laufenburg mit 25 und Frick mit 14 Millionen Franken. Am tiefsten lagen die Wohnungsbau-Investitionen in Schwaderloch mit 269'000 Franken, gefolgt von Olsberg mit 380'000 Franken.

Legt man die Bauinvestitionen auf die Einwohnerzahl um, so liegen drei kleine Gemeinden an der Spitze: Herznach, Mumpf und Schupfart. Hier wurden umgerechnet jeweils mehr als 7500 Franken pro Kopf investiert (siehe Grafik).