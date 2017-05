Mit 75 km/h auf dem Tacho brauste ein Autofahrer am 16. Juni 2015 durch Wegenstetten – und wurde prompt geblitzt. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h stellt eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln dar. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verurteilte den Temposünder per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 50 Franken, bedingt auf eine Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von 800 Franken. Dazu kamen 900 Franken Gebühren. Bei der Bestrafung orientieren sich Staatsanwälte und Gerichte an den Empfehlungen der Schweizer Staatsanwälte (siehe unten), bei der Bemessung der Tagessätze an die privaten und finanziellen Verhältnisse.