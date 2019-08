Am Mittwochmorgen um 09.15 Uhr fuhr eine 30-jährige Sri Lankerin mit ihrem Auto in Rheinfelden auf der Riburgerstrasse in Richtung Kohlplatzkreuzung. Kurz vor der Einfahrt zur Schul-/Sportanlage Engerfeld kam die Autofahrerin aus dem Bezirk Aarau von der Strasse ab und kollidierte mit einem Stein. Daraufhin überschlug sich ihr Jaguar. Die Mutter zog sich leichte Verletzungen zu. Ihre 4-jährige Tochter wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Sachschaden wird auf zirka 35'000 Franken geschätzt. Neben der Kantonspolizei rückte auch die Feuerwehr vor Ort aus, da Flüssigkeit ausgelaufen war. Die Kantonspolizei nahm der 30-jährigen Autofahrerin den Führerausweis vorläufig ab. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte sie am Steuer eingenickt sein. (mon)

Die Polizeibilder vom August 2019: