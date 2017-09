September 2011: Die Einzonung der 2,9 Hektaren grossen Leigrube als Bauland wird an der Gmeind beschlossen – mit 408 Ja- zu 380 Nein-Stimmen. Geplant ist ein Einfamilienhausquartier (Wohnzone W1).

März 2013: Die Schweiz sagt in der nationalen Abstimmung Ja zum neuen Raumplanungsgesetz. Für den Aargau heisst das: Es muss verdichtet gebaut werden, weshalb der Gemeinderat Möhlin die Pläne für die Leigrube ändert.

Mai 2016: Der Gemeinderat zeigt an einer Infoveranstaltung erstmals einen Entwurf eines Gestaltungsplans für das Gebiet. Der Plan mit mehreren Mehrfamilienhäusern stösst auf heftige Kritik. Der Gemeinderat beschliesst, den Plan zu überarbeiten.

April 2017: Der Gemeinderat präsentiert eine abgespeckte Variante des Gestaltungsplans für die Lei-grube: Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reiheneinfamilienhäuser sollen es werden. Die Bruttowohnfläche würde so massiv reduziert.

Juni 2017: Die Überbauungsgegner – die «IG Leigrube», «Zukunft Möhlin» und «Prokulturland» – beantragen an der Gemeindeversammlung, dass der Gemeinderat für die Wintergemeinde die Auszonung des Gebiets traktandiert. Der Gemeinderat nimmt den Antrag an. (nbo)