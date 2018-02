Der 56-jährige Mann war gegen 1 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto, als er im Bereich des Parkplatzes Storchennest mit drei anderen Personen aneinander geriet.

In der Folge verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte in den nahen Bach. Dort konnte er durch seinen Schwiegersohn und weitere Passanten geborgen werden. Beim Sturz ins Wasser zog er sich Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt. Zur Kontrolle begab er sich ins Spital.

Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zur Täterschaft liefern können – insbesondere die Helfer, welche den Mann aus dem Bach bargen. (sam)