Auge in Auge — Schweizumrunder Roland Gröflin über tierische Begegnungen und purzelnde Pfunde

Auge in Auge. Auf 3200 Metern. Schweizumrunder Roland Gröflin hatte auf der Etappe von Saas Fee nach Zwischbergen am Montag den höchsten Punkt erreicht, als er plötzlich vor ihm stand. Der Steinbock. «Wir erschraken beide und blieben einen Moment wie angewurzelt stehen», sagt Gröflin. Dann zogen beide von dannen. Gröflin in Richtung Tagesziel, der Steinbock in unbekannte Richtung.

Diese Momente, wenn es auf den meist einsamen Touren zu einer tierischen Begegnung kommt, mit einem Steinbock oder eine Schar Gämse, gehören für den Rheinfelder zu den Highlights seiner Tour. Neben der Natur. Seinem Team. Seiner gewaltigen Leistung.

Die Etappe am Montag war mit rund 80 Leistungskilometern nicht nur eine der «Big 6» seiner 61 Etappen, sondern auch jene, die ihn an den höchsten Punkt seiner Tour entlang der Schweizer Grenze führte. Auf 3268 Meter. Es sei in dieser Höhe bereits recht kühl, erzählt er. 6 bis 8 Grad Celsius. «Da laufe ich dann schon mit Kappe und Handschuhen.»

Mit gebührender Vorsicht unterwegs

Auch Schnee liegt auf dieser Höhe. Am Montag war Gröflin froh darum, denn der recht steile Abstieg führte über eine Steinwüste. Daneben ein Schneefeld. «Ich konnte wählen, ob ich auf den Steinen laufe und so kaum vorwärtskomme, oder das Schneefeld nehme.»

Er nahm das Schneefeld und slidete auf ihm in Richtung Tal. Mit gebührender Vorsicht und in Erinnerung an den Sturz vor gut einer Woche. Diesen hat Gröflin gut weggesteckt. «Ich spüre den Sturz zwar noch, aber ich konnte die Tour zum Glück wie geplant fortsetzen.» Und: «Es ist bislang bei diesem einen Sturz geblieben.» Dabei soll es auch weiterhin bleiben.