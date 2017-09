An dieser Kostenkippe setzt nun das Stipendienprojekt an. Asylsuchenden, die regelmässig und ohne unbegründete Absenzen an den Kursen teilnehmen, wird die Hälfte der Abokosten erstattet. Bei welchen Kursen das Fahrkostenstipendium greift, wird laut Keller in den nächsten Wochen zusammen mit den Freiwilligengruppierungen definiert. Sicher bei den Deutschkursen, eventuell auch bei weiteren Angeboten. Als Beispiel nennt Keller den SoKu-Garten von Su Freytag, bei dem die Deutschvermittlung neben der Gartenarbeit auch ein zentraler Aspekt ist.

Sobald alle Fragen geklärt sind, sollen die ersten Stipendien vergeben werden. Keller rechnet damit, dass dies spätestens Anfang 2018 der Fall sein wird. Das Projekt, wie es bei der Regierung eingereicht wurde, ist auf zwei Jahre ausgelegt.

Blauäugig geht man das Projekt dabei nicht an. Die Kostenbeteiligung ist an zwei Bedingungen geknüpft: Der Asylsuchende muss das letzte Monatsabo vorweisen, um sicherzustellen, dass er das Geld nicht einfach einsackt. Und: Es wird eine zentrale Datenbank eingerichtet, in der sämtliche Bezüger registriert sind und auf die alle Kursanbieter Zugang haben. So will man der Gefahr vorbeugen, dass ein Asylsuchender bei mehreren Gruppierungen den Beitrag abholt. Trotz allen Vorsichtsmassnahmen: Eine hundertprozentige Garantie, dass nicht doch jemand schummelt, das weiss auch Keller, gibt es nicht.

Das Projekt will «Hürden abbauen, die vom Deutschkurs-Besuch abhalten», sagt Keller. Denn alles laufe über die Sprache. Für die, die nach dem Asylverfahren in der Schweiz bleiben können, ist es eminent wichtig, die Sprache zu beherrschen. Und jene, die zurückmüssen, nehmen eine Erfahrung mit, die ihnen niemand nehmen kann. «Das bringt ihnen etwas für ihr weiteres Leben», ist Keller überzeugt.

Vernetzung als Ziel

Quasi als Nebenprodukt vernetzt das Fahrkosten-Projekt die einzelnen Freiwilligengruppen im Fricktal und fördert so die Zusammenarbeit untereinander. «So kann man gegenseitig von den Erfahrungen der anderen profitieren», sagt Keller.

Genau dies ist auch das Hauptziel der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit im Asylbereich, die es seit diesem April gibt. «Wir wollen die Freiwilligenarbeit in der Region stärken und die Freiwilligen untereinander vernetzen», erklärt Keller. Sie führt die Koordinationsstelle in einem 50-Prozent-Pensum. Gleichzeitig versteht sich Keller als Anlaufstelle für Gemeinden, Gruppierungen und all jene Personen, die sich neu engagieren wollen. Wer ein Angebot, eine Idee oder einfach auch nur Zeit hat, kann sich bei Keller melden. Im Gespräch wird ausgelotet, was möglich ist. Zudem zeigt Keller auf, was es schon gibt, und vermittelt die Ansprechpartner. «Es macht wenig Sinn, wenn jeder wieder von Grund auf anfangen muss», sagt Keller.

Bislang ist die Nachfrage bei der Koordinationsstelle «noch nicht so gross», sagt Keller. «Die Anfragen kommen tröpfchenweise herein.» Das liegt daran, dass es in den ersten fünf Monaten vor alllem darum ging, die Koordinationsstelle aufzubauen und das Netzwerk zu den Gruppierungen herzustellen. Dabei hat Keller selber gestaunt, wie breit das Hilfsangebot heute bereits ist. «Es ist toll, wie sich die Menschen engagieren», sagt sie.