Die Steinlihalle in Möhlin wird am kommenden Sonntag, 9. Dezember, zum Schauplatz der besten Aargauer Nachwuchsteams. Insgesamt starten 21 Mannschaften in der Qualifikation um die begehrten Plätze für den ersten Tag der Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften am 17. Februar 2019. Dabei spielen jeweils die besten vier Teams der Kategorien U15 bis U23 Frauen und Männer gegeneinander. Die Spiele finden von 9 bis 17 Uhr in vier Hallen statt.

Im Damenbereich wird jeweils ein Startplatz pro Kategorie vergeben. Dabei hat sich das U17-Team vom BTV Aarau bereits für die Schweizer-Meisterschaften qualifiziert, da die Anzahl der Anmeldungen der Anzahl Startplätze entspricht. Bei den Männern sind jeweils zwei Schweizer-Meisterschafts-Startplätze pro Kategorie verfügbar, wobei sich die U19-Mannschaften vom TV Lunkhofen und von Volley Seetal aus demselben Grund bereits einen Platz sichern konnten.

Die Veranstalter, Volley Möhlin und Swiss Volley Region Aargau, freuen sich auf spannende Spielbegegnungen und einen erfolgreichen Anlass. Alle Informationen zu den Argovia Trials sind unter www.svra.ch zu finden.