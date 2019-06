Und da wäre der gute Riecher fürs Marketing. Gaby Gerber, Leiterin Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung bei Feldschlösschen, möchte im Herbst in den Nationalrat – und wirbt für sich ebenso sympathisch wie professionell in den sozialen Medien und auf gedruckten Werbeträgern. Auf Flyern, Visitenkarten – und natürlich auf Bierdeckeln. «Ich möchte ja nicht wissen, unter wie vielen Tischbeinen ich liege», scherzt die zweifache Mutter.

Die Aussicht darauf, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und sozialen Schichten in Kontakt zu kommen, war für sie auch eine Motivation, sich für die Nationalratswahlen aufstellen zu lassen. Was für andere ein notwendiges Übel ist, sich an General- und anderen Versammlungen zu präsentieren, liebt sie. «Das gibt mir viel Energie», sagt sie.

Bierdeckel als Werbeträger sind nicht nur naheliegend, weil sie seit 22 Jahren in der Branche arbeitet, sondern auch, weil das Werbemittel zu ihr passt. Sie ist bodenständig, kommunikativ und liebt den Kontakt zu Menschen. Auf ein Bier lädt sie denn auch alle, die sie kennenlernen wollen, via Bierdeckel ein. «Bier steht für Geselligkeit und das ist mir wichtig», sagt sie. Man müsse zu den Leuten gehen, wenn man ihre Sorgen spüren wolle, wenn man sehe wolle, wo der Schuh drückt. Und das will sie. Hin- statt wegsehen, ist ihre Devise, machen statt nur reden.

Auch das bekam sie von zu Hause mit. Sie lernte früh, was es heisst, anzupacken. Sie lernte auch, wie wichtig die Natur ist. «Wenn man vom Wetter abhängig ist, dann ist das ein Dauerthema am Mittagstisch», blickt sie zurück. Etwas für das Klima zu tun, ist ihr wichtig – nicht erst, seit es dank Greta Thunberg Mode ist, sich als Klimafreund zu outen.

Mitgenommen hat sie von zu Hause nicht nur ihre Leidenschaft für Gebrautes («ich könnte mir keine andere Branche vorstellen»), sondern auch die Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu engagieren. «Unser Milizsystem beruht darauf, dass sich der Einzelne zum Wohl des Ganzen einsetzt», sagt sie. Auch dies war ein Moment, der Gerber dazu bewog, Ja zu einer Kandidatur zu sagen. «Wir Frauen können nicht immer sagen, es braucht mehr Frauen in der Politik und Wirtschaft – und dann Nein sagen, wenn sich eine Chance bietet.» Mit dem Engagement sei es etwas wie mit einer Weltreise, die man immer mal machen wolle, aber laufend hinausschiebe – bis es oft zu spät ist.

«Moment nicht verpassen»

«Ich will den Moment nicht verpassen», sagt sie und sagt damit indirekt auch, wie sie ihren Wahlkampf versteht: Als Chance, für die sie viel Zeit und Energie einsetzt – als Tun im Heute und nicht im Morgen. Anders als andere Kandidaten tritt Gerber im Herbst nicht an, um sich aufzubauen, sondern um diesen Wahlkampf so erfolgreich wie möglich zu führen. Was politisch nachher kommt, «wird sich weisen», sagt sie. Derzeit zähle einzig der 20. Oktober.

Ihren Wahlkampf stellt Gerber unter das Motto «Bekanntheit aufbauen und Moblisieren». Gerade Ersteres will sie auch «ennet den Bergen», tun, also in Aarau und Baden, da nur eine Wahlchance hat, wer hier Stimmen holt. Das Fricktal habe verhältnismässig wenige Einwohner und erst noch eine Randlage. «Da braucht es den doppelten Effort, um Erfolg zu haben.» Diesen Effort wird sie gerne leisten, weil sie von ihren liberalen Werten überzeugt ist – und weil sie findet: «Das Fricktal ist eine der prosperierendsten Regionen und muss deshalb unbedingt gut in Bern vertreten sein.»

Sie hat sich gut überlegt, ob sie kandidieren will, denn als Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter und als Geschäftsleitungsmitglied von Feldschlösschen ist ihre Agenda jetzt schon prall gefüllt. Sie will es – auch um die Anliegen der Frauen in Bern zu vertreten. Diese Anliegen wolle sie gestaltend und nicht streikend vertreten, erklärt sie und sagt damit auch, was sie gestern Freitag getan hat: gearbeitet und nicht gestreikt.

Der Streik ist nicht ihr Weg

Zu streiken, sei nicht ihr Weg. «Es gibt andere Möglichkeiten, sich einzubringen.» Gerber hat in den letzten 22 Jahren in der Feldschlösschen-Gruppe verschiedene Positionen innegehabt («das ist das Glück eines grösseren Konzerns») und es weit nach oben gebracht. Weil die Leistung stimmte und weil sie es schaffte, Familie und Führungsposition in Einklang zu bringen. War da auch ein Frauenbonus dabei? «Nein», sagt Gerber, lacht. «Ich bin zum Glück nicht in einem Förderprogramm gelandet, sondern bin meinen Weg selber gegangen.»