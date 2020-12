Anhänger löste sich während der Fahrt und stürzte die Böschung hinab – verletzt wurde niemand

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kam ereignete sich auf der Laufenburgerstrasse in Eiken ein Unfall, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Der Fahrer eines Sattelschleppers hatte einen leeren Anhänger angekuppelt und wollte diesen in der Nähe laden – dazu kam es nie. Der Anhänger löste sich auf der kurzen Strecke und stürzte die Böschung hinab. Nach dem unkontrollierten Sturz kam er auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Anhänger ragte dabei, laut Kantonspolizei, halb in die Fahrbahn.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Sturz verursachte jedoch beträchtlichen Schaden am Anhänger. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei stellte den Sattelschlepper für technische Abklärungen sicher.

Die aktuellen Polizeibilder: