Andreas Schmid, Teilhaber und Co-Geschäftsleiter der Spyk Bänder AG, wohnt selber ebenfalls in Herznach und ist seit den frühen Morgenstunden auf dem Brandplatz. Die Ereignisse der Nacht seien für ihn ein Riesenschock, sagt er. «Es ist ein Albtraum, wenn die eigene Firma brennt», so Schmid. «Das Schlimmste aber ist, dass ein Mensch sein Leben verloren hat.»

Am Montagnachmittag war das Todesopfer – die Polizei geht derzeit vom Suizid einer Angestellten der Firma aus – noch nicht identifiziert. Laut Andreas Schmid wird eine langjährige Mitarbeiterin vermisst und deren Familie von einem Care-Team betreut. «Die Frau war eine beliebte und wertvolle Mitarbeiterin», so Schmid. «Sie war wichtig für das Unternehmen.»



Seit 1914 existiert die Spyk Bänder AG. Ursprünglich war die Firma in Basel zu Hause, seit 1923 ist sie in Herznach ansässig, wo sie das Gebäude einer stillgelegten Bandfabrik übernehmen konnte. Genau dieses Gebäude aus dem Jahr 1872 ist nun vom Brand betroffen. Darin untergebracht sind laut dem Co-Geschäftsführer vor allem Büros und ein Teil des Lagers. Wie Schmid weiter ausführt, sind bereits Abbrucharbeiten am Dachstuhl im Gang. «Was in diesem Gebäude eingelagert war, ist nun unbrauchbar.»