Für Widmer ist deshalb klar, dass es am Abend des 31. Oktobers darum gehen sollte, sich seinen Wurzeln bewusst zu sein und die Kraft sowie Unterstützung der Ahnen willkommen zu heissen. «Ich wünsche mir, dass die Menschen, statt andere Leute zu erschrecken, an diesem Abend innehalten und an die geliebten Menschen denken, die sie verloren haben.» Ein Grund traurig zu sein gebe es jedoch nicht, denn sie seien «in der Stille» angekommen, «dort, wo sie Ruhe gefunden haben».

Obwohl Widmer sich mit der keltischen Tradition und damit dem Heidentum verbunden fühlt, muss er dem Christentum ein Kränzchen winden. «Der Kern des Samhain-Festes – das Innehalten und die Verehrung der Ahnen – wurde mit dem Totengedenktag Allerheiligen wunderbar aufgenommen.

Abwandlung der Tradition

Der Anfang der Abwandlung der Samhain-Pervertierung zum heutigen Halloween sei mit der Emigration der irischen Kelten über den Atlantik in die USA einhergegangen. «Weil sie in ihrer neuen Heimat bei vielen nicht willkommen waren, wurde mit ihrem Samhain-Fest, das sie zelebrierten, Schabernack getrieben. Es wurde absichtlich missinterpretiert», erklärt Widmer.

So wurden die Lichter, die den verstorbenen Ahnen den Weg weisen sollten, in Kürbisse gesteckt, die mit grusligen Fratzen verziert wurden und man habe angefangen, sich zu verkleiden, um die bösen Geister zu erschrecken.

Dann kam der Kommerz dazu. «Geschäfte brachten Kostüme, Masken und Schminke anlässlich dieses Tages an die Leute», so Widmer. Schliesslich schwappte die Gruselwelle – sowie Coca-Cola oder McDonalds – auf das europäische Festland über.

Meditieren im Hotzenwald

Für die Kelten geht es beim Samhain-Fest jedoch nicht nur um die Heimkehr der Toten. «Mit Samhain wird die Winterzeit und somit die düstere Jahreszeit eingeläutet, in der sich die Natur zurückzieht, Altes loslässt und Kräfte für den Neubeginn im Frühjahr sammelt», erklärt Widmer, der den Abend des 31. Oktobers auf einer Erhöhung im Hotzenwald verbringen, dort meditieren und die Energie der Natur in sich konzentrieren wird – ähnlich, wie es die keltischen Druiden bereits tausende Jahre vor ihm taten, um den verirrten Seelen den Weg zu weisen.

Widmer meditierte in den letzten Jahren am 31. Oktober ausschliesslich auf Erhöhungen. «Dort ist die Energie sehr hoch», sagte er. Mit dem Meditieren mache er sich nicht nur bewusst, dass sich nun die Natur zurückziehe und die Zeit der Besinnung beginne, es sei auch eine Art der Entschuldigung gegenüber der Natur für all diejenigen, die an diesem Abend Schabernack treiben und Leute erschrecken. «Dass viele den wahren Sinn dieses Abends nicht kennen, enttäuscht mich. Ich mache ihnen aber keinen Vorwurf, weil sie es nicht besser wissen», so Widmer.