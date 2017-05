Das war eine gehörige Wahlschlappe: Der amtierende Gemeindeammann George Winet wurde am Sonntag im ersten Wahlgang nicht wiedergewählt und auch als Gemeinderat fuhr er das schlechteste Ergebnis aller fünf Gewählten ein; er landete sogar deutlich hinter dem neugewählten Philipp Wirz. Im Interview sagt er, woran es lag, wer sich über seine Niederlage riesig gefreut hat – und ob für ihn das Kapitel «Ammann» nun endgültig abgeschlossen ist.

George Winet, haben Sie die Nichtwiederwahl schon verdaut?

George Winet: Durchaus. Das Amt macht mir zwar viel Spass und ich habe dabei viel gelernt. Aber es ist auch zeitintensiv und die Familie muss oft auf mich verzichten. (lacht) Gestern gab es drei Hornusser, die sich ungemein freuten, dass ich nicht mehr gewählt wurde – meine Frau und meine beiden Kinder.

Dennoch: Es muss frustrieren, wenn man sich täglich für die Gemeinde einsetzt und dann als Dank eine solche Wahlklatsche bekommt.

Frustriert bin ich nicht, aber enttäuscht. Ich dachte, es werde knapp, aber mit einem derart klaren Verdikt habe ich doch nicht gerechnet.

Woran lag es?

Vor allem daran, dass ich kein Hornusser bin. Vielen Alteingesessenen passt es nicht, dass ein «Fremder» im Dorf das Sagen hat. Das zeigte sich auch bei der Wahl 2015: «Wehret den fremden Mächten», stand da auf einem Wahlflyer.

War die Nichtwiederwahl inszeniert?

Davon gehe ich aus, das deutliche Resultat lässt keinen anderen Schluss zu. Dahinter stecken drei Strömungen im Dorf, die sich – eher zufälligerweise – für einmal vereint und mich zum Abschuss freigegeben haben. Federführend dabei war, sagen wir es so: eine Art Frauenbewegung.

Welche?

Namen möchte ich nicht nennen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich das Ziel war, mich abzuwählen. Ich vermute, man wollte mir eher einen Denkzettel verpassen.

Dann könnten Sie ja Ihren Entscheid von gestern revidieren und doch noch einmal als Ammann kandidieren.

Nein, dafür war das Ergebnis zu deutlich. Wenn allerdings die Hornusser sagen: Wir wollen den Winet doch behalten und mich im zweiten Wahlgang wählen, dann würde ich die Wahl annehmen. Der Schritt aber muss von den Hornussern aus kommen. (lacht) Hier kommt wohl mein Sternzeichen zum Zug: Ich bin Widder und wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch durch.

Sind Sie den falschen Leuten auf die Füsse getreten?

Das ist durchaus möglich. Als Gemeindeammann kann man es nie allen recht machen. Als Fremder schon gar nicht.

Kam Ihr direkter Stil nicht an?

Ich bin ein Mensch, der polarisiert. Entweder man mag mich – oder nicht. Dazwischen gibt es wenig.

Oliver Kohli ist Anfang April Knall auf Fall aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Ist die Stimmung im Gremium derart mies?

Nein, überhaupt nicht. Natürlich streiten wir über Inhalte, und die Auseinandersetzungen werden zum Teil auch hart geführt. Aber das gehört zur Demokratie und zur Politik. Auch wenn man sich mit alteingesessenen Hornussern überschlägt, kann man nicht einfach davonlaufen, nur weil es nicht so läuft, wie man gerne möchte.

Haben Sie auch Fehler gemacht?

Sicher, jeder macht doch Fehler. Als Gemeindeammann kann man es ohnehin nie allen recht machen. Denn man steht für Entscheide des Gemeinderates hin – egal, ob man persönlich anderer Meinung ist. Ein Bauer beispielsweise verkauft mir wegen eines Briefes, den ich in meiner Funktion als Ammann unterschrieben habe, keine Eier mehr (lacht).

Als Gemeinderat sind Sie gewählt. Können Sie es sich vorstellen, in der nächsten Legislatur «nur» Gemeinderat zu sein?

Damit habe ich keine Probleme. Ich hänge nicht am Ammann-Amt.

Ist es denn nicht schön, der Mächtigste zu sein?

Als Gemeindeammann ist man das nicht. Man ist der «primus inter pares», der Erste unter Gleichgestellten. Man hat also nicht mehr Macht und auch kein grösseres Ansehen. Das war früher anders. Heute ist der Ammann oft der vorgeschobene Posten, der alles Negative einstecken muss.

Dafür bekommt der Ammann auch mehr Geld als die Gemeinderäte.

Ja, aber das Verhältnis stimmt nicht. Das Amt stellt eine extreme zeitliche Belastung dar – und dies für eine Entschädigung, die diesen Namen wirklich nicht verdient. Ich investiere rund 50 Prozent meiner Arbeitszeit für die Gemeinde und bekomme dafür knapp 1000 Franken im Monat. Finanziell ein schlechter Deal.

Machen Sie gerade Antiwerbung für das Amt als Gemeindeammann?

Nein, ich sage nur, was Sache ist. Jeder, der das Amt machen will, soll sich bewusst sein, was auf ihn zukommt. In den nächsten Jahren wird es noch extremer, denn dann stehen vermutlich die Fusionsverhandlungen mit den umliegenden Gemeinden an. Eine Herkulesaufgabe.

Wer wird der künftige Herkules von Hornussen sein?

Klar ist: Es kommt nur einer der gewählten Gemeinderäte infrage, wobei Guy David als Vizeammann nicht wählbar ist. Wer es macht, werden wir in den nächsten Wochen im Gremium diskutieren. Jeder muss sich überlegen, ob er Zeit, Lust und den Nerv hat, das Amt zu übernehmen.

Oder ob er doch auf den Winet setzt?

Auch das ist eine Option. Wie gesagt: Wenn das Dorf mich will, bin ich bereit.

Nehmen wir an, Sie sind ab 2018 nicht mehr Ammann. Was machen Sie mit der vielen Zeit, die frei wird?

Ich investiere sie ins Geschäft und in meine Familie. Beides kommt derzeit massiv zu kurz. Mein achtjähriger Sohn freut sich schon darauf, wenn ich endlich wieder Zeit habe, ihn zu den Fussballturnieren zu begleiten.