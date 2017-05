Wenn man am Wochenende im mittleren Fricktal in Richtung Himmel blickt, kann es gut sein, dass man dort ein Militärflugzeug aus der ehemaligen Sowjetunion zu Gesicht bekommt. Am dritten internationalen Armeefahrzeugtreffen wird der ehemalige Flugplatz auf dem Sisslerfeld vom grössten einmotorigen Doppeldecker der Welt, der Antonov An-2, angeflogen.

«Es war eine grosse Herausforderung, die Bewilligung für die Inbetriebnahme des Flugplatzes zu erhalten», sagt OK-Präsident François Quidort. Sechs Parzellen befinden sich auf dem Areal des alten Flugplatzes. Von sämtlichen Eigentümern musste das Okay eingeholt werden. Hinzu kamen Gesuche bei den Gemeinden und dem Kanton. Die Besucher haben die Möglichkeit, in der Antonov einen kleinen Rundflug über das mittlere Fricktal zu machen.

Insgesamt werden 65 Vereine und Privatbesitzer ihre historischen Fahrzeuge ausstellen und das Feld im Industriequartier in ein grosses Militärquartier verwandeln: «Das Feld ist rappelvoll. Zwischen 120 und 150 Fahrzeuge werden ausgestellt», sagt Vizepräsident Peter Kneubühl. Darunter unter anderem Panzer, Geländewagen und Motorradseitenwägen aus dem Zweiten Weltkrieg, sowie ein Oshkosh – mit einem Gewicht von 20 Tonnen der grösste Sattelschlepper der US-Armee.

Sprengsätze werden vergraben

«Unser Ziel ist es, so viel Authentizität wie möglich zu schaffen und die Besucher in die Historie eintauchen zu lassen», sagt Quidort. Dazu gehört auch, dass einige Aussteller die original Militär-Uniformen von damals tragen werden und in einer Feldbäckerei Brot gebacken wird. Zusätzlich orten Aussteller mit Minensuchgeräten aus dem Zweiten Weltkrieg unscharfe Sprengsätze, die auf dem Gelände vergraben werden.

Und was sagt Quidort zu den kritischen Stimmen, die meinen, dass durch solche Veranstaltung der Krieg verherrlicht werde? «Das Treffen soll nicht der Verherrlichung dienen, sondern zeigen, wie mit viel Aufwand die Militär-Geschichte erhalten wird», sagt er. So soll ganz im Gegenteil den vielen Opfern des Zweiten Weltkrieges gedacht werden. «An der Eröffnungsfeier werden wir einen Feldprediger zu Wort kommen und Friedenstauben aufsteigen lassen», sagt Quidort.

Ein Höhepunkt des Armeefahrzeugtreffens ist der zweistündige Konvoi, der von Sisseln über Laufenburg, Mettauertal und Gansingen bis nach Linn fährt und dort kehrtmacht. Das Wendemanöver in Linn wird von der Feuerwehr abgesichert. Über Elfingen, Zeihen, Ueken, Herznach und Gipf-Oberfrick kehrt der Konvoi nach Sisseln zurück. «Uns geht es nicht nur darum, die historischen Fahrzeuge auszustellen, wir wollen auch zu zeigen, dass diese noch voll funktionstüchtig sind», sagt Quidort.

Drittes Armeefahrzeugtreffen in Sisseln: von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni.