Der Afghane, der im November 2015 seine Ehefrau in Gipf-Oberfrick mit 56 Messerstichen getötet hat, muss definitiv für 18 Jahre hinter Gitter. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Täters abgewiesen, wie ein am Montag publiziertes Urteil zeigt. Der heute 44-jährige Afghane bestritt vor Bundesgericht nicht die Tat, auch wenn er sie nie gestanden hat. Er verlangte aber, dass er nicht wegen Mordes, sondern wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren verurteilt wird. Er wandte sich also, wie schon vor Obergericht, gegen die Qualifikation der Tat als Mord. Das Obergericht wies seine Berufung im Juli 2018 ab.

Die Tat am 4. November 2015 schockte die Region. Nach einem Streit griff ein Afghane, der zusammen mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern als vorläufig Aufgenommene in Gipf-Oberfrick lebte, zu einem Küchenmesser und stach 56 Mal, meist von hinten, auf seine wehrlose 30-jährige Ehefrau ein. Er verfolgte sie in den Garten und liess auch hier nicht von ihr ab. Er schlug sie, würgte sie und brach ihr so den Kehlkopf und das Nasenbein.

Minutenlanger Todeskampf

Das Bezirksgericht Laufenburg, das den Fall am 31. Oktober 2017 behandelte, beurteilte die Tat als besonders brutal. Zu Recht, sagt nun das Bundesgericht. «Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sich das Opfer in einem minutenlangen Todeskampf befunden und unvorstellbare Schmerzen sowie Ängste ausgestanden haben muss.» Der Afghane habe zudem auch dann nicht von seinem Opfer abgelassen, als es in den Garten flüchtete. Stattdessen sei er ohne Rücksicht auf dessen Leben weiter auf das Opfer losgegangen, bis es keine Gegenwehr mehr leistete und schliesslich verblutete. «Wenn die Vorinstanz die Tat als äusserst grausam und abscheulich bezeichnet, ist dies nachvollziehbar», so die Bundesrichter. Zudem hätte er sich jederzeit besinnen und von seinem Opfer ablassen können.