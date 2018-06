Die Beiden starteten am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr vom Flugplatz Herten in Richtung Konstanz. Sie gewannen jedoch nicht genug an Höhe und streiften eine Stromleitung. Deshalb kam es wohl zum Absturz. Die genaue Ursache ist aber noch Teil der Untersuchungen, die das Kriminalkommissariat Lörrach gemeinsam mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) durchführen.