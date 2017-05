«Kollege», raunt einer der 17 Mit-Gladiatoren zu Beginn zu Davide, «dein Gesicht hat mehr Falten wie jeder Anzug.» Kollege, raunen wir zurück, werde Du zuerst einmal ein Mann! Dass Methusalem, wie die Off-Stimme Davide einmal nennt, dem grünen Gemüse noch lange die Stange halten kann, beweist er wenig später. Er gehört zu den zehn Schnellsten, die mit an den Strand dürfen – und er gehört beim Beach-Triathlon zu den fünf Rosenkriegern, die an der Beach-Party teilnehmen dürfen. Ha, von wegen Methusalem!

Ja, ja, zugegeben: Davide schlittert als fünfter gerade noch in die Party-Runde hinein; und, ja: Er wirkt doch recht ausgepumpt, wie er da an den Strand zurückkommt und «Fucking 40!» gegen den Himmel schreit. Aber was soll’s. Davide ist dabei! Und, wereliwer, sitzt bei der Party ganz nahe bei Eli? Davide. Er spricht vom Alphatierli in der Gruppe, worauf Eli ihn fragt: «Das bist du wohl?» Wer denn sonst! Auch beim Tanz ist sein Hüftschwung ganz passabel. Das gibt ein Sonder-Nüssli. Beim Eurovision Song Contest würde es nun heissen: Fricktal, three Nüssli.

Davide flippt aus

Als die fünf Partytiger am Abend in die Villa einziehen, haben die Loser ihren Auftrag, die Zimmer für die Gewinner herzurichten, auf ihre eigene Art interpretiert: Die Matratzen stehen an der Wand, Kondome liegen aufgeblasen herum, Kissen sind mit Zahnpasta verziert.

Davide flippt aus, wie er das Chaos sieht, und will Tobias, den er als Innendekorateur wähnt und den er überhaupt nicht leiden kann (was auf Gegenseitigkeit beruht) «komplett fertig» machen. Er sei derart verrückt gewesen, sagt Davide später, «weil ich einen Putzfimmel habe». Ui, ui, Davide, hoffentlich ist Eli nicht putzfimmelallergisch. Wir ziehen in der Nüssli-Wertung vorsichtshalber ein halbes ab und haben noch zweieinhalb Nüssli auf dem Konto. Wenn wir schon bei den Abzügen sind: Für die doch zum Teil deftige Sprache – «ihr fickt mich, ich ficke euch» – müssen wir noch ein zweites halbes Nüssli abziehen – und es sogleich vertilgen.

Davide zündet den Turbo

Tag 2 gehört vorerst den acht Verlierern von gestern, jenen also, die zu langsam für den Strandbesuch waren. Babak, 29, gewinnt das Einzel-Date – und, wir geben es nur ungern zu, er macht vieles, ok: fast alles richtig. Eli sagt erstmals auch, wie ein Mann für sie sein muss: Tattoos gefallen ihr, gut gebaut muss er sein, nicht arrogant darf er sein – und vor allem: Lachen will sie mit ihm. Wir checken im Geist kurz Davide durch. Doch, das meiste erfüllt er. Auch er lacht gerne und viel – wenn er nicht gerade einen «vernichten» will. Wir sind wieder bei drei Nüssli!