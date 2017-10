Nun attackiert Ihre Partei die SRG frontal. Eine Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützte im Nationalrat die No-Billag-Initiative – Sie enthielten sich. Warum?

Aus meiner Sicht brauchen wir eine SRG. Aber nicht in dieser Grösse, wie das heute der Fall ist, zwangsfinanziert selbst von unseren Unternehmen und Gewerbebetrieben. Ich war für den Gegenvorschlag meiner Partei, der eine Halbierung der Gebühren auf 200 Franken verlangte. Diesen hat das Parlament leider versenkt. Aber ich hoffe, dass der Stein nun anderweitig ins Rollen kommt.

Worauf spekulieren Sie?

Medienministerin Doris Leuthard hat ja bereits angekündigt, dass sie die Gebühr auf einen Franken pro Tag senken will, also auf 365 Franken gegenüber 450 heute. Entsprechende Schritte werden bei einer Ablehnung der Initiative zweifellos folgen.

Wo würden Sie im Programm den Rotstift ansetzen?

Ich will mich da gar nicht zu sehr auf die Äste hinauslassen. Aber nehmen Sie zum Beispiel Meteo: Ist es wirklich nötig, auf dem Dach eine mehrminütige Show abzuziehen? Im zehnmal grösseren Deutschland schafft man Meteo kurz und bündig in ein bis zwei Minuten. Auch Auslandskorrespondenten haben wir meines Erachtens zu viele. Und im Tessin ist die SRG nach der Kantonsverwaltung grösster Arbeitgeber, in der Tat des Guten zu viel.

Nun gehen Sie ausgerechnet aufs Tessin los? In diesem kleinen Markt kann doch kein Privater ein journalistisches Vollprogramm anbieten.

Sicher gehe ich nicht aufs Tessin los, gehörte ich doch eben zu jenen Kräften in Bern, die der italienischen Schweiz wieder zu einem Bundesrat verholfen haben! Aber 1200 RSI-Mitarbeitende bei 350‘000 Einwohnern, finanziert durch die schweizerische Allgemeinheit, das ist schlicht und einfach unverhältnismässig! Und das alles geschieht unter dem Schlagwort des «nationalen Zusammenhalts». Man vergisst gern, dass die Schweiz schon vor der SRG existiert hat.

Wie sähe heute eine Schweiz ganz ohne die SRG aus?

Das wird es nie geben. Die SRG würde auch bei einem Ja zu No Billag auf andere Weise, auf Basis einer anderen Rechtsform, weiterexistieren, da bin ich überzeugt.

Wie soll sie ohne Gebührengelder einen Service public anbieten können?

Ich könnte mir einen Grundbeitrag des Staates zur Abgeltung dieses Service public durchaus vorstellen, aber dieser müsste endlich einmal klar definiert werden. Privaterseits kämen Jahres-Abos pro Haushalt dazu, wie das im Bereich der gedruckten Medien üblich ist. Und wir leben in einer Ära, in der technisch bald alles möglich ist. Könnte man da nicht auch den Fernsehkonsum, analog zu Strom oder Wasser, per Zähler in Rechnung stellen? Zudem verbleiben ja die Werbeeinnahmen.