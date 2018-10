«Die Mädchen und Jungen aus den unterschiedlichsten Regionen unseres Kantons konnten gemeinsam eine wunderschöne Lagerwoche auf dem Herzberg verbringen. Es wurde nicht nur intensiv musiziert, sondern auch alte Freundschaften aufgefrischt, neue geknüpft, und immer gab es viel Spass», sagte Andrea Obrist vom Vorstand der Aargauer Jugend Brass Band (AJBB) bei der Begrüssung anlässlich des Abschlusskonzerts in Zuzgen.

Seit 2001 treffen sich einmal im Jahr Jugendliche, die sonst in Vereinen spielen oder die Musikschule besuchen, zur Ausbildungswoche. Einige sind schon länger dabei, aber auch Neue kommen dazu. In diesem Jahr waren es zehn, der Jüngste 13 Jahre. Beim Vorspiel im Frühjahr in Lenzburg wird vom Vorstand der AJBB sowie einer Musikkommission die Zusammensetzung der Band nach Stimmen festgelegt sowie die Musikstücke ausgewählt, die in der Lagerwoche einstudiert werden.