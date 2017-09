Am Sonntagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr kollidierte ein 83-jähriger E-Bike-Fahrer in Zeiningen beim Einmünden in die Hauptstrasse mit einem Auto.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, zog sich der Mann aus dem Kanton Basel-Landschaft schwere Verletzungen zu. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang.