Das entspricht 64 Lektionen in der Woche oder dem Vollzeitäquivalent von zwei Lehrpersonen. «Das tut natürlich weh. Gerade in Kaiseraugst, einer belasteten Gemeinde, was den Hintergrund vieler Schülerinnen und Schüler angeht», so Kaiser. Rund 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler sprächen zu Hause nicht deutsch.

Möglichkeiten werden geprüft

Klar: «Der Abbau in Kaiseraugst fällt auch deshalb so drastisch aus, weil wir in den vergangenen Jahren jeweils gut gefahren sind», gibt Thomas Kaiser offen zu. Die Abteilungsgrössen bewegten sich jeweils zwischen zwei und drei Klassen. «Wir haben jeweils drei Klassen beantragt und auch bewilligt bekommen», sagt Kaiser.

Das brachte den Vorteil, dass kleinere Klassen gebildet werden konnten. Nun werden die Ressourcen nicht mehr anhand von Abteilungen, sondern anhand der Anzahl Schülerinnen und Schüler verteilt – «das macht bei 19 Abteilungen auf Primarstufe und 5 Kindergartenabteilungen natürlich einiges aus», so Kaiser.