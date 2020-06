63-jähriger vermisst: Suchaktion mit fast 500 Personen erfolglos abgebrochen

487 Einsatzkräfte und Privatpersonen haben am Wochenende einen 63-Jährigen aus Laufenburg-­Hochsal gesucht. Bereits am Freitag waren die Kräfte mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Hundes rund um Hochsal im Einsatz. Doch am Samstagabend stellten Polizei und Feuerwehr die Suche erfolglos ein.

Bis nachts um halb zwei waren die Suchkräfte der Feuerwehr Laufenburg und des THW Ortsgruppe Laufenburg schon am Freitag unterwegs. Gegen 18 Uhr habe man von der Polizei ­erfahren, dass in Hochsal ein 63-Jähriger gesucht werde, sagt Markus Rebholz, Gesamtkommandant der Feuerwehr Laufenburg, und wurde um Amtshilfe gebeten. Daraufhin habe man begonnen, die Suchgebiete abzustecken und sei mit Fahrzeugen die ersten Strecken abgefahren. Damit wurde die Zeit überbrückt, bis der Mantrailer-­Hund aus Göppingen sowie der Polizeihubschrauber aus Stuttgart in die Suche miteinbezogen werden konnten.

Auch auf dem Rhein suchten Boote der Feuerwehr Laufenburg sowie des THW nach dem Vermissten. Am Samstag war das Feld der Einsatzkräfte dann schon deutlich vergrössert worden. Die Feuerwehren aus Murg, Albbruck und Görwihl sowie das THW, das Rote Kreuz sowie eine Rettungshundestaffel des DRK waren ab 7 Uhr in die Suche integriert. «Auch aus der Hochsaler Bevölkerung war eine grosse Solidarität zu spüren», sagt Markus Rebholz.

Anspruchsvoll war die Verpflegung der Einsatzkräfte. Innerhalb von vier Stunden musste Essen für die rund 500 Beteiligten gekocht werden. Um den durch Corona erschwerten Bedingungen Rechnung zu tragen, wurden die Essen an vier Ausgabestellen der beteiligten Feuerwehren ausgegeben.

Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte habe hervorragend funktioniert, sind sich Kommandant Markus Rebholz und Christoph Dennemoser einig. Auch die Welle der Solidarität der Hochsaler Bevölkerung habe dazu beigetragen. «Wir haben in kürzester Zeit alles auf die Beine gestellt», sagt Markus Rebholz. Da sei es doppelt bitter, dass die Suche erfolglos abgebrochen werden musste.