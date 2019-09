Die Automobilistin fuhr am Samstag kurz nach sieben Uhr vom A3-Anschluss Rheinfelden her in Richtung Magden. Im Ausserortsbereich verlor sie die Herrschaft über ihren Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der abfallenden Böschung. Das Auto kam auf dem angrenzenden Radweg auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 42-jährige Schweizerin aus der Region blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. An ihrem Auto entstand hingegen Totalschaden.