42 Corona-Todesfälle in zwei Fricktaler Alterszentren im Dezember: «Das geht unter die Haut»

Diese konnte auch das hauseigene Contact-­Tracing-System nicht verhindern. «Das System zeigte auf, dass es in beiden Häusern zu mindestens je 3 asymp­tomatischen Ansteckungen gekommen ist», sagt Rotzetter. Das heisst: Leute, die keine Symptome hatten, schleppten das Virus unbemerkt in die Häuser und es konnte sich über eine Woche unbemerkt verbreiten. Zuerst in Laufenburg, dann in Frick.

Die Erschöpfung und Betroffenheit hört man Andre Rotzetter an. Der Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF), der in Laufenburg und Frick je ein Alterszentrum führt, hat wie alle Mitarbeitenden strube Wochen hinter sich. Denn in beiden Alterszentren kam es im Dezember zu Corona-Grossausbrüchen.

Nach den Tests entschied der VAOF Mitte Dezember, beide Heime unter Quarantäne zu stellen und für Besucher zu schliessen.

Inzwischen hat sich die Coronasituation in beiden Zentren beruhigt. Letztmals einen positiven Test gab es am 25.Dezember. Ab dem 6.Januar kann deshalb die Isolation in beiden Zentren aufgehoben werden. Ab dann sind auch wieder Besuche möglich – «mit Einschränkungen», sagt Rotzetter. So müssen alle Besucher eine FFP2-Maske tragen. Erst wenn die Bewohner in beiden Heimen geimpft sind, will der VAOF zur alten Besuchsregelung zurückkehren. Rotzetter rechnet damit, dass dies Ende Januar der Fall sein wird, denn die beiden VAOF-Heime gehö­ren zu den ersten im Aargau, die mit Impfstoff versorgt werden.

Der VAOF hat sich den Entscheid, die beiden Heime schon vor dem Durchimpfen wieder beschränkt zu öffnen, nicht leicht gemacht. «Die Bewohner leiden stark unter der sozialen Isolation», so Rotzetter. Einige hätten sich ganz abgekapselt. «Wir wollen ihnen ein Stück Lebensqualität zurückgeben.»

Die Bilanz des Coronaausbruchs ist erschütternd. Im Alterszentrum Bruggbach in Frick wurden 80 Prozent der Bewohner positiv auf Corona getestet; 21 der 106 Bewohner starben im Dezember an den Coronafolgen. Im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg konnte das Virus bei 58 der 105 Bewohner nachgewiesen werden. Die Pandemie forderte auch hier 21 Todesopfer.

«Das geht unter die Haut», sagt Rotzetter. Gerade auch beim Personal, das in den letzten Wochen 12-Stunden-Schichten leisten musste – auch ein Drittel des Pflegepersonals fiel wegen Corona temporär aus – und seit bald einem Monat mit FFP2-­Masken arbeitet.