29-jähriger Autolenker verursacht Unfall mit drei Verletzten

Am Samstag, 19. Oktober 2019, zirka 13.20 Uhr stiessen auf der Baslerstrasse in Rheinfelden drei Fahrzeuge zusammen. Ein 29-jähriger Türke aus dem Kanton Basel-Landschaft fuhr mit seinem VW von Rheinfelden Richtung Kaiseraugst. Aus noch unbekannten Gründen fuhr er

einem vor ihm stillstehenden Honda auf und schob diesen

in einen Skoda.

Die Kantonspolizei rückte umgehend zur Tatbestandsaufnahme aus. Drei Personen mussten durch die Ambulanzbesatzung betreut und ins Spital geführt werden. Sie dürften leicht verletzt worden sein. Der Sachschaden an den Autos wird auf zirka 50'000 Franken geschätzt.

