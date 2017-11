Am frühen Freitagmorgen fuhr ein 23-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad auf der

Hauptstrasse in Sulz Richtung Laufenburg. In der Folge setzte er zu einem Überholvorgang eines VW-Fahrers an.

Gleichzeitig nahte von der Gansingerstrasse herkommend ein 29-jähriger Schweizer mit seinem Lieferwagen und bog nach links in die Hauptstrasse ein. Dabei kam es zum seitlich-frontalen Zusammenprall.

Der junge Kawasaki-Fahrer geriet zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Eine alarmierte Ambulanzbesatzung brachte ihn umgehend ins Spital. Der Sachschaden wird auf zirka 15'000 Franken geschätzt.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2017: