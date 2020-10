16. zu warmer Monat in Folge: Der September schafft es auf das Podest

Dann aber warf einfliessende Kaltluft den Monat zurück auf den 3. Platz, hinter die September-Monate in den Jahren 2016 und 1987.

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn startete der September bei wechselnder Bewölkung mit herbstlichen Temperaturen. Unter dem Einfluss von Hoch Ismail stiegen die Temperaturen ab dem 2. September bei viel Sonnenschein täglich an, sodass in der Region am 4. und 5. September bei Temperaturen um die 28 Grad hochsommerliche Temperaturen erreicht wurden.

Drei Hochs sorgen für einen warmen Altweibersommer

Nachdem die Kaltfront von Tief Ottilie am 6. September für einen sonnenscheinlosen und nur 18,3 Grad warmen Sonntag sorgte, bescherten die Hochs Jurij, Kevin und Leiki der Region schon vom 7. September an einen sonnigen und viel zu warmen Altweibersommer. Am 14. September konnte mit 30,4 Grad sogar der erste Hitzetag – als solche gelten Tage mit einer Temperatur über 30 Grad – des Monats verzeichnet werden. Am 15. September folgte mit 30,9 Grad der zweite Hitzetag.