Vollbrand zerstört ein älteres Wohnhaus – Brandursache unklar

In einem Einfamilienhaus am Klostermattweg in Abtwil ist am Mittwoch ein verheerender Brand ausgebrochen. Ein Anwohner bemerkte das Feuer um 11.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Diese fand das ältere Gebäude in Vollbrand vor, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Den Einsatzkräften gelang es schliesslich, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand allerdings grosser Schaden. Es ist nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist noch unklar, schreibt die Kantonspolizei Aargau. Sie hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

