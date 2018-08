Die Tagesklinik des Spitals Muri hat den traditionellen Handschlag zwischen Mitarbeiter und Patient abgeschafft. Die Massnahme wird in einer Patienteninformation damit begründet, dass gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) 80 Prozent aller Infektionskrankheiten über die Hände weitergegeben werden. Nun gilt in der Tagesklinik das Motto «Lächeln statt Händedruck», wie "20 Minuten" berichtet.

Sprecherin Martina Wagner begründet die Massnahme gegenüber dem Newsportal damit, dass in der Tagesklinik eine spezielle Vorsicht gelte wegen Patienten mit unterschiedlichen Krankheiten. «Patienten, die zur Chemotherapie ins Spital Muri kommen, sind besonders gefährdet und bedürfen eines besonderen Schutzes», sagt sie. Die Reaktionen seien überwiegend positiv.

Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagt zu "20 Minuten", dass dies ein Novum sei. Dem BAG sei keine entsprechende Richtlinie bekannt. Auf den Handschlag zu verzichten sei sicherlich nicht falsch, aber auch nicht die Lösung aller Probleme. «Der grösste Teil der Krankheitsübertragungen passiert bei der Pflege und nicht bei der Begrüssung.»