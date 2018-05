Nach der Razzia der Kantonspolizei im Kuzeb vom Dienstag fühlt sich der SVP-Asylchef in seiner Haltung bestätigt. "Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet, offenbar versteckt sich in Bremgarten ein Gewalttäter von Hamburg", sagt Glarner. Es sei höchste Zeit, dass die Justiz endlich aktiv geworden sei und gegen die Linksautonomen vorgehe. "Bedenklich ist aus meiner Sicht, dass der Anstoss dazu von aussen kommen muss und dass es so lange gedauert hat." Natürlich sei noch offen, was die Razzia für Ergebnisse bringen werde, aber grundlos hätten die deutschen Behörden sicher nicht um Rechtshilfe ersucht.

Glarner ist der Ansicht, es hätte schon früher genügend Hinweise auf illegale Aktivitäten im Kuzeb gegeben, damit auch die lokalen Behörden hätten eingreifen können. "Wenn sich nun herausstellen sollte, dass dort ein gesuchter Straftäter Unterschlupf gefunden hat, ist das bedenklich." Glarner sieht sich in seiner Absicht bestärkt, die Liegenschaft zu kaufen, "um diesen Zuständen ein Ende zu setzen", wie er sagt.