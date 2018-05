"Ich finde es grundsätzlich falsch, das Kuzeb und den Betreiberverein in Sippenhaft zu nehmen, nur weil allenfalls ein Verdächtiger dort verkehrte", macht Dietrich klar. Er ruft zu mehr Gelassenheit auf: "Lassen wir die Polizei und die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit tun, dann wird sich am Schluss herausstellen, was an den Vorwürfen dran ist."

"Kuzeb ist kein Schandfleck"

Er habe Vertrauen in die zuständigen Behörden, sagt Dietrich, "das ist bei Andreas Glarner offenbar anders". Der SVP-Nationalrat hatte am Dienstag kritisiert, aus seiner Sicht hätte man in Bremgarten früher eingreifen sollen. Zugleich distanziert sich der städtische SP-Präsident von G20-Gewalttätern. "Der Rechtsstaat funktioniert, wenn der Verdächtige tatsächlich Gewalt angewendet hat in Hamburg, dann wird er dafür angeklagt, verurteilt und bestraft – und das ist auch richtig so“, sagt Dietrich.