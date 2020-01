Riskantes Überholmanöver trotz Gegenverkehr – zwei Verletzte nach Frontalkollision

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr in Bettwil, auf der Ortsverbindungsstrasse Richtung Buttwil. In ihrem Audi A3 fuhr die 26-jährige Schweizerin von Bettwil Richtung Buttwil.

Im Ausserortsbereich setzte sie zum Überholen an. Dabei übersah sie die entgegenkommende Autolenkerin worauf es zur Frontalkollision kam. Beide Lenkerinnen wurde leicht verletzt und durch die Ambulanz ins Spital überführt. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die Unfallverursacherin an die Staatsanwaltschaft Bremgarten-Muri.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2020: